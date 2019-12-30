أخبار مصر | العناني يبحث مع "جينيس" تسجيل عدة أرقام قياسية باسم مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يبحث مع "جينيس" تسجيل عدة أرقام قياسية باسم مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة في العباسية، اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وطلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر.

وخلال الاجتماع تم طرح العديد من المقترحات وقائمة طويلة من الملفات الخاصة بالقطاعات الأثرية والسياحية المميزة لدراسة إمكانية تسجيل سلسلة من الأرقام القياسية بالموسوعة باسم مصر، وخاصة تلك المتعلقة بالمتحف المصري الكبير لجذب أنظار العالم إلى هذا الصرح الثقافي والأثري والسياحي الضخم قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020، فالمتحف المصري الكبير هو أضخم مبنى مخصص لعرض آثار حضارة واحدة في العالم.

وفي نهاية الاجتماع، أهدى طلال عمر، وزير السياحة والآثار، نسخة من كتاب جينيس للأرقام القياسية 2020 والذي يعتبر المرجع السنوي الشامل للأرقام القياسية في الموسوعة.

يذكر أن المتحف المصرى الكبير استضاف أول أمس فعالية تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس الرقمية لرسم لوحة فنية بطريقة الموزاييك لقناع الملك توت عنخ آمون بـ 7620 كوب قهوة.