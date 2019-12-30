أخبار مصر | الجيزة تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ5 مناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ5 مناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة، بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح‪ .‬ وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا بالقيم السعرية لــ5 مناطق بالحي، وتشمل:

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح، للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق حي جنوب الجيزة، وفقاً للأغراض التجارية والإدارية والسكنية.

المنطقة الأولى، نفق الهرم، من التقائه سور السكة الحديد، وامتداد شارع الهرم مرورًا بميدان الجيزة، وحتى كوبري عباس، وكورنيش النيل، وشارع عبد الهادي صالح، وشارع ثروت، وسور السكة الحديد، حتى التقائه نفق الهرم.

المنطقة الثانية، سور السكة الحديد، بدءا من نفق الهرم، وحتى سلم محطة مترو أم المصريين، وشارع ربيع الجيزي، وشارع المحطة، وكورنيش النيل حتى كوبري عباس، وامتداد شارع الهرم حتى نفق الهرم‪

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المنطقة الثالثة، سور السكة الحديد، بداية من سلم محطة مترو أم المصريين، والطريق الدائري، وكورنيش النيل، وشارع المحطة، وشارع صلاح سالم (ربيع الجيزي)، حتى التقائه سلم محطة أم المصريين‪ .‬ المنطقة الرابعة، سور السكة الحديد بداية من الطريق الدائري، ثم مدخل طريق أبو النمرس، والسور الفاصل بين محطة مياه أبو النمرس، وفيلا علاء دياب، وكورنيش النيل، والطريق الدائري، وحتى التقائه سور السكه الحديد‪ .‬