أخبار مصر | القومي لأسر الشهداء يهنئ الشعب المصري بالعام الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي لأسر الشهداء يهنئ الشعب المصري بالعام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري وخاصة أسر شهداء ومصابي الوطن بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأعرب أمين عام المجلس، في بيان صحفي، عن خالص تمنياته بدوام التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خير ورخاء ومزيد من الاستقرار لوطننا.