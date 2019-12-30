أخبار مصر | يعيش وحيدا.. وزيرة التضامن توجه برعاية مسن يعاني من آلام شديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يعيش وحيدا.. وزيرة التضامن توجه برعاية مسن يعاني من آلام شديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية علاء عبدالعاطي، بالتوجه للتعامل مع شكوى تواجد مسن بلا مأوى يعاني من آلام شديدة وقرح فراش ولا يوجد من يرعاه.

وتبين أن المسن صلاح يبلغ من العمر ٥٧ عاما - أرمل- وليس لديه أبناء وكان يعمل فني تبريد وتكييف وكان يعيش مع والدته ولكن توفت والدته، مما أدى إلى إصابته ببعض الآثار النفسية أدت إلى خروجه وتواجده بالشارع.

وعلى الفور توجه معاون الوزيرة لمقر تواجد المسن ووجده في شقة إيجار بمدينة بدر ولا يوجد بها أية تجهيزات ويعاني من كسور بالذراع الأيسر وشرخ بالحوض وإصابته بقرحة فراش من الدرجة الثالثة.

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ونسقت الوزارة مع فريق دار بسمة للإيواء، وحضر الفريق قام بعمل الإسعافات الأولية ونسق الفريق مع مستشفى الزقازيق العام، ونُقل للمستشفى وتم إجراء الفحوصات اللازمة وتم حجزه تمهيدا لإجراء عملية جراحية يوم الإثنين المقبل في ذراعه الأيسر.

ويتلقى الآن كافة أوجه الرعاية الصحية تمهيدا لإجراء التدخل الجراحي على أن يتم نقله فور استقرار الحالة الصحية إلي دار بسمة للإيواء بالشرقية.

وتنوه الوزارة على تلقيها كافة البلاغات الخاصة بكبار السن بلا مأوى على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال رقم فريق التدخل السريع 0109536811 أو من خلال حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على موقع فيسبوك.