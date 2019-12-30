أخبار مصر | هل تجوز الصلاة عن الميت؟ مجمع البحوث يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تجوز الصلاة عن الميت؟ مجمع البحوث يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأجاب مجمع البحوث، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الصلاة لا تسقط عن الميت، ولا تبرأ ذمته منها، بفعل غيره، لأنها فرض عين وهي من العبادات البدنية الخالصة فلا ينوب فيها أحد عن أحد بخلاف الصدقة.

ورد سؤال للجنة للفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول" هل تجوز الصلاة عن الميت".

وأضاف: اختلاف الفقهاء فيمن يصلي النوافل ويهب ثوابها للميت، فقال بعضهم: يصل الثواب للميت متى وهب له المصلي وقال بعضهم لا يصل"، وبناءً على الأول فإنه لا مانع من صلاة النافلة وهبة ثوابها للميت.