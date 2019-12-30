أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب" يحذر من خطر يهدد صحة المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب" يحذر من خطر يهدد صحة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين بمحافظة البحيرة، نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو، بسبب وجود الصرف الصحي والزراعي والصناعي بها، من دون تطهير، الأمر الذي جعلها مرتعًا للحشرات والكائنات الدقيقة الضارة، من البكتريا والفيروسات والطفيليات.

وقال "عامر"، إن التلوث الميكروبي للمياه، يعتبر السبب الرئيسي في انتشار العديد من الأمراض مثل السالمونيلا والالتهاب والكوليرا والتيفود وشلل الأطفال، وإن هناك تقريرا صادرا عن وحدة التحاليل والخدمات العلمية بقسم نشاط الأراضي والمياه، بكلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، أوضح أنه بعد تحليل عينة من ماء بحيرة إدكو، أثبتت وجود تركيز مرتفع للرصاص، حيث يبلغ تركيزه تقريبًا عشرة أضعاف المستوى المسموح، بالإضافة إلى وجود بكتيريا القولون في مياهها وبتركيزات مرتفعة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة تحرك الحكومة لوجود تهديد للصحة للعامة للمواطنين، نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو وعدم تطهيرها.