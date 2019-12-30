أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم من القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم من القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت القوات المسلحة المصرية، بيانا مهما، يتضمن أبرز إنجازات قوات حرس الحدود خلال عام 2019.

وأوضح البيان، أن قوات حرس الحدود تواصل بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية، تأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5560 كيلو متر تقريبًا منهم 2640 كيلو متر حدود برية و2920 كيلو متر حدود ساحلية، وذلك عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكباري والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وأوضحت القوات المسلحة، أن ذلك جاء في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الإستراتيجية.

وتشارك قوات حرس الحدود فى تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوي بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب.

وقد نجحت قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة فى تحقيق ضبط كميات من المواد المخدرة لجوهر الحشيش والبانجو والهيروين والأفيون والكوكايين بإجمالى وزن 48 طن ونصف، و9 مليون و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة و373 فدان من الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى 3 أطنان من البذور التى تستخدم فى أغراض زراعة المواد المخدرة.

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كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالي 1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة أعيرة نارية مختلفة، و206 خزنة سلاح و6 نظارة ميدان و107 كيلوجرام من المواد المتفجرة والتى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وضبط 105 دانة مختلفة الأعيرة و18 قنبلة يدوية الصنع.

وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين تم اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء، وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد 30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

كما ضبطت قوات حرس الحدود 836 عربة و13 لودر و24 دراجة بخارية و11 دابة و14 عائمة تستخدم فى تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، فضلًا عن ضبط 241 جهاز للتنقيب عن المعادن و40 طن للحجارة المخلوطة بخام الذهب، 304 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 2 طن من الأسمدة الفاسدة، و296 كيلو جرام مشغولات ذهبية وفضية، و60 جهاز للاتصال عبر الأقمار الصناعية، ومليون و211 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازي مبلغ مليون جنيه مصري.

ويستمر رجال حرس الحدود ليلا ونهارا فى إجهاض كافة المخططات التي تستهدف تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني ودرء كافة المخاطر التى يحاول المهربون والخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد.