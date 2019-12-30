أخبار مصر | وزيرة التخطيط: أجرينا إصلاحات لإعادة ثقة المستثمرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التخطيط: أجرينا إصلاحات لإعادة ثقة المستثمرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الوزيرة، إن المهم التركيز على الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بالتجارب التنموية الجارية في المجتمع، خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019، كما تقرر مشاركة وحدة الوثائق الاستراتيجية في "مؤتمر حكاية شعب" المقرر عقده شهر يونية 2020، لتعريف المجتمع بالدور المهم الذي تقوم به الوحدة.
وأكدت أهمية دور وحدة الوثائق الاستراتيجية وضرورة إبرازها مجتمعيًا، وذلك من خلال مشاركة الوحدة في "مؤتمر حكاية شعب" المقرر عقده شهر يونية 2020، لتعريف المجتمع بالدور المهم الذي تقوم به، فيما أوضحت أهمية التركيز على الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بالتجارب التنموية الجارية في المجتمع، خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019، لما شهدته هذه الفترة من مشروعات ضخمة في المجالات الاقتصادية والمجتمعية مثل الصحة والتعليم والتدريب ورفع مستوى مرافق الخدمات في كل أنحاء الجمهورية وذلك للحفاظ على ذاكرة مصر المؤسسية.
وأشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تميز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، منوهة باتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
ومن ناحيته، أكد رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية توثيق الجهود المبذولة لتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الدراسات الداعمة لهذه الجهود، ومقارنة نتائج التنفيذ الفعلي للبرامج المختلفة بهدف تحسين الأداء والاستفادة من النجاحات المتحققة في هذا الشأن.
وأردف أن وحدة الوثائق الاستراتيجية أنشئت طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2006 بهدف توثيق وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك عبر حصر الوثائق الموجودة في الجهات المختلفة وتجميعها فى مكان واحد لتكون مرجعًا مهمًا لصناع القرار ومؤسسات البحث العلمي وباحثي الدراسات العليا.