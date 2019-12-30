أخبار مصر | "أنفعهم للناس".. مبادرة سياحية لمضاعفة ثواب الحجاج والمعتمرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنفعهم للناس".. مبادرة سياحية لمضاعفة ثواب الحجاج والمعتمرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الخبير السياحي عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحية، مبادرة مجتمعية وخدمية جديدة لأول مرة في قطاع السياحة بعنوان "أنفعهم للناس" انطلاقا من دور المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه الوطن والمواطنين وإعمالًا لروح التكافل والتراحم.

وقال عاطف عجلان في تصريحات صحفية له اليوم، أن المبادرة تقوم على التكفل بنفقات غرفة داخل مستشفى 57357 لعلاج السرطان وعلاج المرضي المتواجدين وبها وتحمل الغرفة اسم حجاج ناشيونال ايجيبت للسياحة 2020 بحيث يتم استقطاع مبلغ من رسوم كل حاج أو معتمر ويتم دفعه كصدقة جارية له بالمستشفى وبذلك يؤدي فريضة أو سنة وكذلك صدقة جارية.

وتابع: وبذلك يكون الثواب للحاج أو المعتمر مضاعف مع التأكيد على عدم فرض أي رسوم على الحاج ولكن يتم استقطاعها من هامش الربح الذي تحققه الشركة.

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وأشار عجلان إلى أن مبادرة "انفعهم للناس" تم تنفيذها حاليا من خلال بروتوكول تعاون بين مستشفى 57357 وشركة ناشيونال ايجيبت للسياحة وهذا يأتي تماشيا مع توجهات الدولة في توفير مظلة اجتماعية لخدمة المواطنين والمرضي من خلال القطاع الخاص واهل الخير.

وأكد عجلان أن هذه المبادرة تقوم على تكفل ناشيونال ايجيبت سنويا بإنشاء غرفة بالمستشفي مع التكفل الكامل بعلاج الأطفال الذين سيعالجون بهذه الغرفة.

ومن جانبه رحب الداعية الدكتور شريف شحاتة بهذه المبادرة، مؤكدا أنها ستجعل كل من يشارك فيها سببًا لحياة جديدة وعلاج لطفل يعاني من مرض السرطان وفك كرب لأسرته كاملة وهذا ثوابه عند الله كبير وكل ذلك دون تحملك لأي أعباء مالية إضافية، فالأسعار المعلنة من وزارة السياحة ستدفعها دون زيادة وتشمل صدقتك الجارية.