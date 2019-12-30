أخبار مصر | توجيهات مهمة لمحافظ القاهرة قبيل نقل 22 مومياء لمتحف الحضارة

المناطق المذكورة، جارٍ تطويرها بمعرفة أجهزة المحافظة، لاستقبال الحدث العالمي بنقل 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، وبالتزامن مع أعمال تطوير منطقة عين الحياة، وسور مجرى العيون، وأبو السعود، والتي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والثقافة والهيئة الهندسية، وجهاز صندوق تطوير العشوائيات، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تطوير المنطقة وإخلائها من العشوائيات وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل الذي يليق بموقعها المتميز تراثيًا وسياحيا.

وأصدر المحافظ تعليماته، بسرعة الانتهاء من تجميل وتنسيق ميدان أثر النبي، وكوبري الملك خالد، الذي يربط الكورنيش بالمنطقة، ورفع كفائته وصيانة الفواصل، واستعدال الأسوار والستائر المعدنية الخاصة به، مع إعادة طلائها بلون موحد.

ووجه بطلاء الأسوار كافة ورفع كفائتها، مع إزالة أي تشوهات بها، مع طلاء واجهات العقارات كافة، المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة، ورفع الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير كافة، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة.