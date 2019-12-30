أخبار مصر | توجيهات مهمة لمحافظ القاهرة قبيل نقل 22 مومياء لمتحف الحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توجيهات مهمة لمحافظ القاهرة قبيل نقل 22 مومياء لمتحف الحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأصدر المحافظ تعليماته، بسرعة الانتهاء من تجميل وتنسيق ميدان أثر النبي، وكوبري الملك خالد، الذي يربط الكورنيش بالمنطقة، ورفع كفائته وصيانة الفواصل، واستعدال الأسوار والستائر المعدنية الخاصة به، مع إعادة طلائها بلون موحد.
ووجه بطلاء الأسوار كافة ورفع كفائتها، مع إزالة أي تشوهات بها، مع طلاء واجهات العقارات كافة، المطلة على الطريق المؤدي إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبردورات وتوحيد منسوب الأرصفة، ورفع الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير كافة، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة.
ورافق المحافظ في جولته، جيهان عبد المنعم، نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومديري مديريات الإسكان والطرق ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي مصر القديمة.