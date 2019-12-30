أخبار مصر | نادي روتاري الإسكندرية يكرم الدكتور زاهي حواس

وجاء ذلك في احتفالية حضرها رواد النادي والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية والدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الأثار بمكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران، استاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة والدكتورة ماجدة عبد الله، رئيسة قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة كفر الشيخ، والدكتور جلال رفاعي، نائب مدير متحف الأثار، بمكتبة الإسكندرية، والأستاذ أحمد عبد الفتاح، شيخ الأثريين في الإسكندرية.

وأكد "حواس" ضرورة أن يحب الإنسان عمله حتى يتفوق في إنجازه، مشيرًا إلى عدم تكيفه في بيئة العمل بمصلحة الأثار، التي تم تعيينه بها بعد التخرج حتى انتقل للعمل بالحفائر، وبدأ يكتسب مهارات من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار، ثم حصل على منحة لمدة ٧ سنوات للدراسة في أمريكا.

وأضاف أن مصر بها ١٢٤ هرما أعظمها هرم خوفو، الذي تشير الأدلة كافة لمصريته، نافيا اتهام الصحف الأجنبية له، بإخفاء أدلة عدم مصريته.

وأشار "حواس" إلى أن إيمان المصريين القدماء بالعالم الآخر، هو سبب براعتهم في المجالات كافة، وخاصة بناء الأهرامات التي كانت المشروع القومي للمصريين، والمكان الذي يحكم منه الملوك مصر.

ونفى "حواس" وجود الزئبق الأحمر في المقابر الذي يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفيه من الأمراض، مشيرا لعدم وجود أدلة أثرية صارمة على وجود الأنبياء لمصر.

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ولفت "حواس" إلى أنه تم اكتشاف ٣٠٪ فقط من آثار مصر، وأن النسبة الباقية ما زالت كامنة في باطن الأرض.

ونوه بأنه حتى عام ١٩٨٣ كان يتم خروج الآثار المصرية من مصر، بشكل قانوني، حيث كان من المسموح للبعثات الأثرية الحصول على نصف ما تكتشفه ولكن بعد ذلك نشطت عمليات التهريب غير القانونية، ولذلك الآثار المصرية في كل مكان في العالم.

وأعلن قرب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمتحف المصري الكبير، ومنطقة الهرم، وعزف أوبرا توت عنخ أمون، خلال هذا الافتتاح.

وأوضح "حواس" انه بصدد تجهيز فريق من المثقفين للمطالبة برجوع رأس نفرتيتي لمصر .

