أخبار مصر | تداول 629 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 629 شاحنة و31 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 629 شاحنة بضائع و31 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى الحرية2، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 180 شاحنة و6 سيارة، بينما تغادر السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 12 شاحنة.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين نما اكسبريس والقاهرة وعلى متنهم 56 شاحنة و18 سيارة وغادرت خمس سفن وهى أمانة، القاهرة، الحرية2، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 211 شاحنة.

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 56 شاحنة و3 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 29 شاحنة و3 سيارة وغادرت السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 85 شاحنة و1 سيارة.