القصة الكاملة لـ«حد شاف جوزي».. مشهد من فيلم تحول لحقيقة (فيديو)

مشهد في فيلم «نادي الرجال السري»، حين تقرر «هاجر» الشخصية التي قدمتها غادة عادل زوجة «أدهم» الذي قدم دوره كريم عبدالعزيز، معرفة مدى إخلاصه لها فتستعين بـ«جروب نسائي» عبر الـ «سوشيال ميديا» يحمل أسم «Do you know him» فتضع صورته على الجروب لتتبدل كافة أحداث الفيلم وتتعرف الكثير من النساء عليه نظراً لعلاقاته المتعددة.

المشهد انتقل إلى أرض الواقع، مؤخراً، وخلال الـ48 ساعة الماضية، انتشر على موقع «فيس بوك»، جروب يحمل أسم حد «شاف جوزي Do you know him» والذي يقوم على فكرة وضع صورة للزوج، الخطيب أو الشريك لمعرفة مدى إخلاصه لشريكته.

ولكن يبدو أن الوضع لم يكن كذلك، فقالت «إسراء» الأدمن الرئيسي للجروب في تصريحات لبرنامج «كل يوم»: «فكرته كانت في البداية للهزار وزي الخطبة بتاعت زمان، الهدف من الجروب كان السؤال على الشخص، ولكن تبدل الأمر بشكل كبير لكي يتم توجيه تهمة التحريض على الفسوق والفجور وتشجيع تبادل الأزواج».

وأكملت: «الجروب مش أول جروب بنفس الفكرة، ولكن هذا أول جروب انك تنزل صورة وتسأل عن الشخص بشكل واضح وصريح أو أن جوزك على علاقة بشخص آخر ولا لا بشكل شيك».

إجتماعياً، قالت رشا، إحدى المتضررات من الجروب ومن المسئولين السابقين عن الجروب: «بداية الجروب كان هزار وضحك من خلال نشر بعض الزوجات صور أزاوجهن»، معقبة:«كان الجروب عبارة عن هزار وضحك ولكن تحول لكي يكون مدمر للأسف الشديد».

وتابعت خلال حوارها مع وائل الإبراشي،: «بلد مثل بورسعيد تدمرت بسبب هذا الجروب، فجأة أصبح نصف هذا الجروب رجالة، النصف الآخر حريم»، وأكملت: «أنا ست تافهة إني وصلت نفسي للدرجة دي، الموضوع كان هزار، بس الهزار اللي يقلب بخراب بيوت مش هزار، أنا أسفة مفيش ست مش بتتخان».

وأشارت إلى أن الجروب تحول إلى خراب بيوت بسبب استغلال بعض النساء الجروب، وإعداد أكونتات غير حقيقية، والادعاء بأنها على صلة ببعض أزواج أعضاء الجروب.

قانونياً، أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا، أن المشاركة في جروبات مثل هذا الجروب يوقع المشاركين فيه تحت طائلة القانون.

وأضاف أن عقوبة النشر في هذا الجروب قد تصل للسجن 3 سنوات طبقًا للمادة 175 لعام 2018، لافتا إلى أن المادة تجرم الاستخدام غير الآمن وغير المشروع لشبكة الإنترنت، طالما هذا الاستخدام ينتج عنه فتنة ومشاحنات وعدم استقرار، مشيراً إلى أنه تواصل مع مباحث الإنترنت لضبط القائمين على هذه المجموعات والتحقيق معهم.

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جروبات «حد شاف جوزي» و«Do you know him» تفكير رجعي مبناه الشك. وأوضح «جمعة»، لبرنامج «من مصر»، على فضائية «سي بي سي»، أن هذا التصرف أساسه الشك، والعلاقات الاجتماعية مبنية على الثقة، مضيفًا: «هناك ثقة بين الرجل والمرأة، وإذا اتشرخت هذه الثقة يجب على المرأة التي شرخت عندها هذه الثقة أن تراجع نفسها».

وأشار إلى أن «علاقتنا جميعا يجب أن تبنى على الثقة، ولفت إلى أن حكاية الشك وتخيل أشياء تقدح في الثقة نهى الله عنها بقوله تعالى: إن بعض الظن إثم»، موضحًا أن «الأنبياء بعثوا للظاهر ولم يبعثوا للتنقيب في السرائر».

وشدد «جمعة» على أن «هذا الفعل من تلك النسوة حرام، وتلاعب بمقدرات أمة ليس عندها وقت لهذا العبث، ويجب علينا أن نتدرب على ما يفيدنا لا ما يضرنا»، وتابع: «لو أتى كاذب وعمل روحه واحدة ست وقال أنا أعرفه يبقى الست جلبت على نفسها النكد قبل زوجها».