شكرا لقرائتكم خبر عن «جهاز مدينة بدر»: بيع 23 محلاً تجارياً وصيدليتين بقيمة استثمارية حوالي 50 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عقد جلسة مزاد علنى لبيع 23 محلاً تجارياً + صيدليتين بمساحات تتراوح من (15.9 م2: 98.5 م2) بقيمة إستثمارية حوالي 50 مليون جنيه، بمنطقتى النرجس والقرنفل بالحى الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

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وقال المهندس عمار مندور: «أسفر المزاد عن بيع المحال التجارية والصيدليتين، حيث وصل أعلى سعر للمتر مسطح بأحد المحال إلى 182 ألف جنيه تقريباً لأول مرة في تاريخ المدينة، بإجمالى قيمة بيعية بلغت حوالي 4 ملايين و334 ألف جنيه تقريباً، بينما بلغ أعلى سعر لبيع المتر المسطح بالصيدلية إلى 101 ألف جنيه بقيمة بيعية بلغت 4 ملايين و262 ألف جنية تقريباً».

وأضاف «مندور» أنه تم إتاحة المحال المباعة بأنشطة مختلفة لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، حيث تنوعت الأنشطة بين ( سوبر ماركت – كشرى وحلوانى – مشويات وأسماك – بقالة – مطعم وكافيتيريا – مخبز بلدى – مخبز أفرنجى – مجمدات – هايبر ماركت – حدايد وبويات – خضروات وفاكهة – لوازم معمار- صيدلية).

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال والصيدليتين لتلبية إحتياجات المدينة المستقبلية من الخدمات وخاصة بمناطق الإسكان الاجتماعى، وكذا زيادة الفرص الاستثمارية بها لتكون في مقدمة المدن الجديدة.