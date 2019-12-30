شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع أعمال التطوير بالمنشآت الطبية في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، أعمال التطوير الجارية بالمنشآت الطبية في محافظة جنوب سيناء، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بمنطقة رأس المسلة، وهى واحدة من ضمن 22 وحدة صحية جار تطويرها ورفع كفاءتها للدخول بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها في شهر فبراير المقبل، بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، كما شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي إنطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.