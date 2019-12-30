شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات الغوص بالبحر الأحمر بعد توقفها يومين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استأنف المئات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغطس الرحلات البحرية رحلاتها، الإثنين، بعد توقف وتعليق الرحلات لمدة يومين، اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة بفرض رسوم زيارة للأنشطة البحرية والغوص في مناطق المحميات.
جاء ذلك بعد موافقة محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي على السماح بالرحلات البحرية دون أي رسوم بعيدًا عن مناطق المحميات، وذلك بعد الاجتماع الذي تم مع عدد من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص وغرفة سياحة الغوص والنائب محمد عبدالمقصود وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب ومدير محميات البحر الأحمر ومدير مكتب وزارة السياحة.
وأسفر الاجتماع عن تأجيل تنفيذ قرار وزيرة البيئة بشأن تحصيل رسوم زيارة للأنشطة البحرية والغوص وان يكون التحصيل على اماكن الغوص والسنوركلينج في داخل نطاق المحميات الطبيعية فقط وذلك لحين اجتماع محافظ البحر الأحمر مع وزراء السياحة والآثار ووزيرة البيئة، وحذر محافظ البحر الأحمر من أي أنشطة داخل المحميات إلا بسداد الرسوم المقررة.
وتم تحديد أماكن الغوص والسنوركل في محافظة البحر الأحمر في ٢٦ منطقة خارج نطاق المحميات الطبيعية وشملت خليج السويس وضهار شعب على وشعاب النغش وفصمة المحمودات الكبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف رحلات الغوص بالبحر الأحمر بعد توقفها يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.