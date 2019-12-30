شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات الغوص بالبحر الأحمر بعد توقفها يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف المئات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغطس الرحلات البحرية رحلاتها، الإثنين، بعد توقف وتعليق الرحلات لمدة يومين، اعتراضًا على قرار وزيرة البيئة بفرض رسوم زيارة للأنشطة البحرية والغوص في مناطق المحميات.

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جاء ذلك بعد موافقة محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي على السماح بالرحلات البحرية دون أي رسوم بعيدًا عن مناطق المحميات، وذلك بعد الاجتماع الذي تم مع عدد من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص وغرفة سياحة الغوص والنائب محمد عبدالمقصود وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب ومدير محميات البحر الأحمر ومدير مكتب وزارة السياحة.

وأسفر الاجتماع عن تأجيل تنفيذ قرار وزيرة البيئة بشأن تحصيل رسوم زيارة للأنشطة البحرية والغوص وان يكون التحصيل على اماكن الغوص والسنوركلينج في داخل نطاق المحميات الطبيعية فقط وذلك لحين اجتماع محافظ البحر الأحمر مع وزراء السياحة والآثار ووزيرة البيئة، وحذر محافظ البحر الأحمر من أي أنشطة داخل المحميات إلا بسداد الرسوم المقررة.

وتم تحديد أماكن الغوص والسنوركل في محافظة البحر الأحمر في ٢٦ منطقة خارج نطاق المحميات الطبيعية وشملت خليج السويس وضهار شعب على وشعاب النغش وفصمة المحمودات الكبيرة.