شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد البرلمان للقناطر الخيرية للوقوف على «إهمال المدينة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن مدينة القناطر الخيرية تعد من أهم مدن المحافظة ولها إرث تاريخى وسياحي مطالبا أن تكون المدينة على الخريطة السياحية خاصة لما تتميز به من آثار وموقع متميز على ضفتى النهر وقربها من العاصمة موضحا أن المدينة مكان سياحى وتنموى مهم جدًا، ولابد من العمل على إعادة المدينة إلى سابق عهدها والنهوض بها وأن تحظى بحظ كبير في العملية التنموية في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، أن هناك مخطط عام لمدينة القناطر الخيرية يتم بالتنسيق بين محافظة القليوبية وهيئة التخطيط العمرانى، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جادة للنهوض بهذه المدينة التاريخية، وأن يده بيد الجميع للنهوض بهذه المدينة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد البرلمان الذي يضم كلا من الدكتور عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة ومحمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد عبده عضو لجنة السياحة والدكتورة شيرين فراج عضو لجنة السياحة والسيد موافى عضو لجنة الإدارة المحلية وحاتم عبدالحميد نائب القناطر الخيرية والدكتور محمد الفيومى عضو مجلس النواب لزيارة مدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية للوقوف على الإهمال الذي يضربها في ضوء البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة.

قال الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إن مدينة القناطر الخيرية هي جزء هام من تاريخ مصر مطالبًا بتطوير القناطر الخيرية وأن تحظى بالتطوير اللازم وأن تعود إلى سابق عهدها متنفسا للجميع ومزارا سياحيا للمصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن هناك خطة لجعل القناطر الخيرية على هرم السياحة النيلية في مصر وربطها بكل من رشيد ودمياط عبر السفن السياحية النيلية.

وأوضح أن ملف السياحة ملف مهم جدًا في العالم حيث تدر السياحة 5 مليار دولا يوميا على مستوى العالم ولابد أن تكون حصة مصر من هذا المبلغ كبيرة خاصة أن كل مواقع مصر تصلح للسياحة‏‏.

وزار الوفد مستشفى القناطر الخيرية الجديد وأبدى عددا من اعضاء البرلمان عن استياءهم الشديد اثناء زيارة المستشفى لمتابعة الانشاءات التي تتم داخلها وقال النائب حاتم عبدالحميد عضو البرلمان عن القناطر أن المستشفى تم بدء الأعمال بها منذ 4 سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها على الرغم من وعود المسؤولين المتكررة بانتهاء الأعمال بالمستشفى في الأول من يناير الماضي للعام الحالي، ثم تصريحات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أمام لجنة الصحة بالبرلمان بانتهاء الأعمال في الأول من أبريل 2019 إلا أن كل ذلك.

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وعلق النائب محمد عبده قائلا: «دا الأعمال بالمستشفى لو خلصت خلال سنة من الآن يبقى ربنا بيحبكبوا»، مضيفًا أن المستشفى بها اعمال كثيرة لازالت تحت الإنشاء.

وحدثت مشادة بين النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدى الطباخ عندما سأله عن موعد انتهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمنى ونسب التنفيذ، ولم يرد وكيل وزارة الصحة وهو ما استفز النائب فرد عليه قائلًا: «أنت وكيل الوزارة، ولابد أن تعرف كل شئ ولاحظ إنك بتكلم لجنة برلمانية ولابد أن يكون لديك جميع المعلومات».

وعلقت الدكتور شيرين فراج عضو وفد البرلمان قائلة: «التصميم مبنى المستشفى غير مطابق للمواصفات وأنه سيتم إجراء تعديلات وتكسير جدران بالمبنى لدخول المعدات الطبية وهو ما يعد إهدارًا للمال العام ولابد من دراسة هذه التعديلات قبل الانتهاء من التشطيبات النهائية للمستشفى»، مشيرة إلى أن «وزارة الصحة لن تتسلم هذا المبنى بهذا الشكل في حالة الانتهاء منه على هذا الوضع».

واستمع وفد البرلمان للمهندس الاستشاري للمشروع الذي أكد على انتهاء الأعمال في أغسطس 2020 في حال استمرار التدفقات المالية وفقا للبرنامج الزمنى.

وتفقد وفد البرلمان محلج القطن الأثرى بالقناطر الخيرية واستمع اعضاء الوفد لشرح من الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية الذي أكد أن هذا المحلج مقيد ضمن الآثار الإسلامية وتم إنشاءه عام 1878م وأن الماكينات الخاصة به هي أقدم ماكينات في العالم وثانى أكبر ماكينة أثرية في العالم حيث يرجع تاريخ صناعتها إلى عام 1901.

وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية إنه تم اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه لإعادة تطوير كوبرى محمد على على النيل بالقناطر الخيرية مشيرا إلى ان الكوبرى انشا عام 1847 في عهد محمد على باشا وتم إعادة ترميمه في عهد الزعيم جمال عبدالناصر في عام 1967، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الآثار ووزارة الري ومحافظة القليوبية لترميم وتحديث وتطوير كوبرى محمد على وإعادة رصف المناطق التي بها خلل.

وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية أن الوزارة بصدد إعداد دراسة شاملة لموقع المحلج حيث أن الموقع مسجل ضمن الآثار وسيدخل خطة التطوير والتحديث ليكون مزارا سياحيا للمصريين والأجانب، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد ربط كافة الآثار الإسلامية وغيرها من الآثار الأخرى على النيل بروابط نيلية وثيقة ويتم الآن إعداد مراسى ومحطات نيلية مقابل كل أثر بداية من حلوان وحتى القناطر الخيرية.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لفض النزاعات المساحية على أرض المحلج وأن تتولى كل وزارة مسؤولية ولايتها، مشيرًا إلى أن متحف محلج القطن سيتم تطويره وتحديثه وافتتاحه للجمهور في القريب العاجل.