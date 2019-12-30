شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تُنقذ مُسنًا في مدينة بدر: «يعاني من آلام شديدة ولا يوجد من يرعاه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، علاء عبدالعاطي، معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية، بالتوجه للتعامل مع شكوى تواجد مسن بلا مأوى يعاني من آلام شديدة وقرح فراش ولا يوجد من يرعاه.
وتبين أن المسن (صلاح ) يبلغ من العمر ٥٧ عامًا – أرمل- وليس لديه أبناء، وكان يعمل فني تبريد وتكييف، وكان يعيش مع والدته، ولكن توفت والدته، ما أدى إلى إصابته ببعض الآثار النفسية أدت إلى خروجه وتواجده بالشارع،.
توجه معاون الوزيرة لمقر تواجد المسن ووجده في شقة إيجار بمدينة بدر، ولا يوجد بها أية تجهيزات، ويعاني من كسور بالذراع الأيسر وشرخ بالحوض وإصابته بقرحة فراش من الدرجة الثالثة.
نسقت الوزارة مع فريق دار بسمة للإيواء وحضر الفريق َقام بعمل الإسعافات الأولية ونسق الفريق مع مستشفى الزقازيق العام، ونُقل للمستشفى وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وتم حجزه تمهيدًا لإجراء عملية جراحية يوم الإثنين المقبل في ذراعه الأيسر.
ويتلقى المُسن الآن كافة أوجه الرعاية الصحية، تمهيدًا لإجراء التدخل الجراحي على أن يتم نقله فور استقرار الحالة الصحية إلى دار بسمة للإيواء بالشرقية.
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