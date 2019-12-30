شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": لا تعديل فى شروط مسابقة الـ120 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم فإنه لا تعديل فى شروط المسابقة ،ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إنه لا تعديل في شروط التقدم للمسابقة والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، وأننا نسير وفقًا للخطوات التي أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم.

وأوضح نائب الوزير، أنه لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.

وأكد حجازي، أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.

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وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية تعد الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين، وإداريين، وعمال).

وفيما يخص التشعيب في المرحلة الثانوية، أكد حجازي، أن الوزارة لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام، ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار وذلك لمصلحة الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية.