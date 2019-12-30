شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع مهنئا الرئيس بالعام الجديد: عازمون فى الدفاع عن مصر أرضاً وشعباً والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: "أود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسئولياتكم رئيساً للجمهورية.
ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماةً له ولشعبه ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسئولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضاً وشعباً واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق
كل اعتبار، وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها
وكل عام وسيادتكم بخير.
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثالة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.
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