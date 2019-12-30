شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: تنمية الحس الفنى لها دور فى إعادة بناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض القصيرة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، اليوم الإثنين الساعة الثالثة عصرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ، بحضور أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات المختلفة، ويستوعب المسرح الكبير بجامعة القاهرة ما يقرب من حوالى 3600 فردا على مختلف الأدوار العلوية بالمسرح.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على دعم "مهرجان المسرح للعروض القصيرة"، مضيفًا أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة 20 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الكبيرة دليلٌ واضحٌ على إصرار واستمرار الجامعة فى دعم الثقافة والفنون بكافة أشكالها، وخلق مساحات لتطور الإبداع وتنميته.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه تم اختيار لجنة محترفة واعية تهتم بالشباب وتنمية قدراتهم وتوجيهم، تحت رئاسة الفنان أحمد مختار.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولى اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعى خاصة، موضحًا دوره الكبير فى اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعى الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة فى التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذى بدوره يساهم فى النهوض بالمجتمع ككل.

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وأضاف رئيس الجامعة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل ، أن جامعة القاهرة تقدم الدعم للطلاب الموهوبين في مختلف المجالات، وتسعى لتوفير المناخ المناسب للإبداع، وصقل المواهب وبناء العقول، وتخريج أفراد لديهم القدرة والكفاءة على تقديم إضافات مميزة للمجتمع.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن تنمية "الحس الجمالي الفني" له دور كبير في إعادة بناء الانسان؛ فالفن الراقي والمتسامي بالغرائز يحرر الوجدان، وينمي الشعور بالإبداع. والفن الهابط يعكس قوى التوحش والعشوائية، وينزل إلى أحط ما فينا.