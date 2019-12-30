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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم قافلة إنسانية لتوزيع البطاطين والملابس الشتوية فى إمبابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار أنشطة المسئولية المجتمعية التى تنظمها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، قام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الجامعة بتنظيم قافلة مساعدات إنسانية تم خلالها توزيع كمية من البطاطين والملابس الشتوية على الأسر الأكثر احتياجاً فى منطقة إمبابة.
صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، وأضاف أن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د.عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة حرص أثناء هذه القافلة على التدقيق فى اختيار الأسر الأكثر احتياجاً بمنطقة إمبابة، ليتم توزيع البطاطين والملابس الشتوية عليها وحتى تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها، وقد شارك في هذه القافلة مجموعة من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة وممثلين عن هيئة التدريس والإداريين ايضاً.
مشيراً إلى أن هذه القافلة تهدف أيضاً إلى توعية الطلاب بأهمية ودور المسئولية المجتمعية والإعلاء من شأن وقيمة المشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع وتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً.
جدير بالذكر، أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقوم أيضاً بتنظيم العديد من القوافل الطبية والإنسانية والتى تصب جميعها فى إطار الالتزام بالدور المجتمعى، وذلك بتقديم الدعم والمساعدات للأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل فى مجالات الصحة والمساعدات المعيشية، خاصة فى المناطق العشوائية والتى تعيش ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة.
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