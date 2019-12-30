الأنبا بفنوتيوس يدشن كنيسة مار جرجس فى عزبة فلتاؤوس بسمالوط

كما دشن المطران كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس القوي الأنبا موسى بمبني الخدمات التابع للكنيسة ذاتها وعلى نفس مساحتها.

ويحوي مبنى الخدمات عددًا من فصول التربية الكنسية وحضانة.

بتدشين الكنيستين الجديدتين يصل عدد الكنائس التي دشنها الأنبا بفنوتيوس بالدير، إلى سبع كنائس.

ويعتبر دير العذراء بجبل الطير من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تذكر المراجع الكنسية أن العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة جبل الطير قادمة من قرية البهنسا فى مركز بنى مزار شمال مُحافظة المنيا خلال رحلة هروبها من بطش الرومان.

وتحمل الكنيسة الموجودة داخل الدير، اسم السيدة العذراء أنشأتها الملكة والقديسة هيلانة 328 ميلادية وجدّدها الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين 1938 ميلادية، ويوجد داخلها مغارة تُسمى السيدة العذراء اختبأت فيها العائلة المُقدسة 3 أيام، بالإضافة إلى هيكل من الخشب به زخارف منفذة بالحشوات المجمعة يعلوه صور لـ"العذراء" و"القديسين.