شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يحتفل بعيد القديس يوسف البتول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيّين الكاثوليك، بعيد القديس يوسف البتول شفيع كنيسة القديس يوسف بالطبالة أمس، وكان في استقبال البطريرك كهنة الرعيّة والإيبارشية مع المؤمنين الذين جاءوا للصلاة والاحتفال.

شارك بالاحتفال الكاردينال ماريو زيناري السفير البابوي في سوريا، والمطران إلياس الدبعي متروبوليت بصرى وحوران وجبل العرب، ولفيف من الكهنة والراهبات وأبناء الرعيّة.

وفي عظته تحدّث البطريرك عن يوسف والإيمان والميلاد وقال: "عندما أيقن يوسف أنّ الله هو الذي يسيّر أمور حياته، عندما علم أنّه بين يدي الله، ما عاد يتردّد في الطاعة له تعالى. فنراه يمتثل بسرعة ومن دون تردّد في الذهاب إلى مصر وفي العودة منها كما أمره الملاك، وبقي هكذا حياته كلّها.

يدعونا عيد هذا النهار إلى أن نقتدي بالقدّيس يوسف شفيعنا لنتمكّن من تقبّل الله في حياتنا ومن العمل بحسب مشيئته. اقتداؤنا بالقدّيس يوسف وصلاتنا إلى الله بشفاعته يجعلاننا نتغلّب على الكثير من الصعوبات التي تعترض حياتنا ولا نفهمها."

واختتمَ البطريرك كلمة العظة قائلاً: "أرفع معكم الشكر إلى الله تعالى على جميع النعم التي منّ بها على هذه الرعيّة خلال السنة الفائتة، وأطلب معكم إلى الطفل الإلهيّ المولود في ما بيننا في هذه الأيّام لأجل خلاصنا أن يكون العام القادم عام خير وسلام واستقرار وازدهار وخلاص لنا جميعا.

كان البطريرك العبسي قد شارك الشهر الماضي بمؤتمر الإعلام في خدمة الإنجيل، وقال إن دور الإعلام أصبح خطيرًا لا يمكن للكنيسة أن تتجاهله لا سيما في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وهذا ما دفع بالكنيسة كي تعقد اجتماعات على مرات عدة في الشرق والغرب من أجل دراسة موضوع الإعلام".

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البطريرك العبسي أشار على هامش انعقاد أعمال مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين في القاهرة قائلًا: " في الكنيسة هناك الكثير من الأفراد والجماعات يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي لكن دون انتظام او رؤى واضحة، لذلك نحاول نحن كمسئولين في الكنيسة أن ننظم هذا الموضوع كي يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة منتظمة بعيدا عن مخاطرها".



بطريرك الروم الكاثوليك يحتفل بعيد القديس يوسف البتول (1)



بطريرك الروم الكاثوليك يحتفل بعيد القديس يوسف البتول (2)



بطريرك الروم الكاثوليك يحتفل بعيد القديس يوسف البتول (3)



