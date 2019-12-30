شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه برعاية مسن بلا مأوى يعانى من آلام شديدة وقرح فراش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية علاء عبدالعاطي بالتوجه للتعامل مع شكوى تواجد مسن بلا مأوى يعاني من آلام شديدة وقرح فراش ولا يوجد من يرعاه، وتبين أن المسن (صلاح ) يبلغ من العمر 57 عاما - أرمل- وليس لديه أبناء وكان يعمل فني تبريد وتكييف وكان يعيش مع والدته ولكن توفت والدته مما أدى إلى إصابته ببعض الآثار النفسية أدت الى خروجه وتواجده بالشارع.

وتوجه معاون الوزيرة لمقر تواجد المسن ووجده في شقة إيجار بمدينة بدر ولا يوجد بها أية تجهيزات ويعاني من كسور بالذراع الأيسر وشرخ بالحوض ومصاب بقرحة فراش من الدرجة الثالثة.

نسقت الوزارة مع إحدى دور الإيواء وحضر الفريق التابع للدار وعمل الإسعافات الأولية ونسق الفريق مغ مستشفى الزقازيق العام، ونُقل للمستشفى وتم إجراء الفحوصات اللازمة وتم حجزه تمهيدا لإجراء عملية جراحية يوم الإثنين المقبل في ذراعه الأيسر.

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ويتلقى الآن كافة أوجه الرعاية الصحية تمهيدا لإجراء التدخل الجراحي على أن يتم نقله فور استقرار الحالة الصحية إلى دار الإيواء بالشرقية.

وتنوه الوزارة على تلقيها كافة البلاغات الخاصة بكبار السن بلا مأوى على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال رقم فريق التدخل السريع 0109536811 أو من خلال حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على نوقع فيسبوك.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد أكدت أن دور وزارة التضامن خلال الفترة القادمة سيكون "اجتماعي اقتصادي تنموي" بحيث يتم الاستثمار في التنمية بمشاركة دور الأعلام التنموي ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة لافته الى أن الوزارة أنشأت خط ساخن "15044 " لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة وجاري العمل علي توسيع خدماته لكافة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بجانب أنه تمت ميكنة مكاتب التأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضاً الاستعانة بـ مكلفي الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة لافته الى ان الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات والغير قادرين علي العمل٬ مضيفةً أن الوزارة تعمل علي الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج وإطلاق برنامج "وعي" الذي يهتم بالجانب الثقافي والاهتمام وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري والهجرة غير الشرعية لافته الى أن العام القادم سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدي من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات ٫ وأيضاً تفعيل التظلمات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية.