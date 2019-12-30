شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه بسرعة انجاز جامعات الجلالة والملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت اللجنة العليا للمشروعات القومية اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمة مساء أمس الأحد ، بحضور الدكتور ايمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمقر جامعة زويل بالسادس من أكتوبر.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية فى مجال التعليم، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي شهدت خلال عام 2019 تطورًا فى مجال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، موجهًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات المختلفة طبقًا لأعلى المواصفات الفنية.

وذكر بيان وزارة التعليم العالى أن الدكتور خالد عبد الغفار وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من البنية التحتية لجامعات (الجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان)، وذلك من أجل بدء الدراسة بها خلال العام الدراسى القادم، لافتًا إلى ضرورة التسويق الجيد لتلك المشروعات حتى يعلم المواطن المصري حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة على المسار التعليمي.

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وخلال الاجتماع استمع الدكتور خالد عبد الغفار إلى معدلات الإنجاز والتنفيذ في المشروعات التي تنفذها الوزارة، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات في أقرب وقت ممكن.

وأكد بيان وزارة التعليم العالى أن اللجنة العليا للمشروعات القومية ناقشت خلال الاجتماع تطورات العمل فى إنشاء الجامعات الجديدة، وكذلك تطورات العمل فى الجامعات التكنولوجية.

يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تفقد أمس مدينة زويل المبنى الإداري ، والمكاتب الإدارية ، ومبنى البنك الأهلي المصرى لعلوم وهندسة النانو، والذي يضم الغرفة النظيفة، مركز التصوير و الميكروسكوب.

وخلال الزيارة استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مدينة زويل، والتي توفر البيئة المناسبة للابتكار والإبداع وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات التعليم والحرص علي المشاركة الفعالة للطلاب في العملية التعليمية بعيداً عن التلقين. وتهتم المدينة بتعميق الفهم عن طريق توفير الإمكانيات المعملية القادرة على تنمية مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن المدينة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعاهد البحثية، حيث يناظر كل برنامج أكاديمي معهد بحثي مجهز بأحدث الأجهزة العالمية، ومنها الميكروسكوب رباعي الأبعاد الذي صممه العالم الجليل د. أحمد زويل،