شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تكرم 773 باحثا وطالبا باحتفالية عيد العلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم اليوم الاثنين، جامعة الفيوم احتفالية كبرى بعيد العلم،برعاية الدكتور خالد عبد الغفار،وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة،وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لتكريم عدد من الفائزين بجوائز الجامعة وكذلك أعضاء هيئة التدريس والعمداء السابقون بالجامعة.
وتكرم الجامعة فى الاحتفالية الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتفوق فى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع، وكذلك تكريم الحاصلين على جوائز جامعة الفيوم فى التأليف العلمى والمتميزين فى الترقى للدرجات العلمية لوظيفتى أستاذ وأستاذ مساعد ، وأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه وكذلك المتميزين من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وسيتم تكريم المدير العام المتميز والموظف والعامل المثالى على مستوى الجامعة.
ومن المقرر أن تكرم الجامعة أيضا رئيس الجامعة السابق ونائب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء السابقون والقيادات الإدارية التى أحيلت للمعاش وكذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين رحلوا عن جامعة الفيوم هذا العام وذلك وفاءا وتكريما لجهودهم السابقة أثناء تولى مناصب قيادية بجامعة الفيوم ونظرا لما قدموه من أجل النهوض بالجامعة.
ومن المقرر أن تشهد احتفالية جامعة الفيوم بمناسبة عيد العلم المقررتنظيمها غدا الإثنين،تكريم الفائزين بجوائز جامعة الفيوم فى النشر العلمى الدولى ، وبلغ عددهم 453 فائزاً قاموا بنشر أبحاثهم فى مجلات علمية ، كما سيتم أيضا تكريم عدد 139 من الهيئة المعاونة ، الذين حصلوا على درجتى الماجستير والدكتوراه و181 طالب وطالبة أوائل كليات الجامعة.
وسبق وأعلنت جامعة الفيوم عن اختيار الدكتور أحمد جابر شديد،رئيس جامعة الفيوم، عضوا فى اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى فى إعادة التدوير وإدارة النفايات، والمقرر تنظيمه وعقده فى العاصمة البولندية وارسو، خلال الفترة من 19 وحتى 20 أبريل 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الفيوم تكرم 773 باحثا وطالبا باحتفالية عيد العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.