شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس عن بدء العام الجديد بثروة 6 مليارات جنيه: «مش كلامي ولا أسلوبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفي رجل الأعمال نجيب سايروس، ما تم تداوله الفترة الماضية من إعلانه بدء العام الجديد بثروة تعادل الـ6 مليارات جنيه. وعبر حسابه على موقع التدوين القصير «تويتر»، قال ساويرس الذي أعاد نشر الصورة المتداولة من حساب مزيف له: «حساب مفبرك مش كلامى ده.. ولا أسلوبى».

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