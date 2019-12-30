شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية مع أعضاء البنك الدولي لحل «مشكلة القمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، اجتماعه الثاني بمتعهدي جمع القمامة بمدينة شبرا الخيمة بحضور فريق البنك الدولي المنسق لدعم المحافظة في هذا القطاع لحل مشكله القمامة بمدينة شبرا الخيمة عن طريق إيجاد حلول جذرية وغير تقليدية تسهم في النهوض بمستوى النظافة بالمدينة بالشوارع خصوصا بعد افتتاح المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة والتي ستسهم بشكل كبير في القضاء على التراكمات الموجودة بالشوارع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وفريق البنك الدولي على رأسهم الدكتورة داليا لطيف كبير خبراء البيئة ورئيس فريق عمل المشروع وأمل فلتس خبير أول تنمية اجتماعية وميسرة شمس خبير بيئي وكاتي ويصا استشاري اجتماعي وإيهاب شعلان خبير أول بيئي.

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استمع المحافظ إلى آراء ومشكلات المتعهدين والتي تنحصر في انتشار عربات «الكارو»، وعدم اشتراك عدد كبير من المواطنين بالمنظومة حيث يبلغ عدد المشتركين بجميع القطاعات 30 % فقط من إجمالي المواطنين وتطبيق قانوني النظافة والبيئة على المخالفين.

كما تم مناقشة النهوض بمنظومة القمامة بالمحافظة من خلال انشاء وحدة جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم ادارة المخلفات للاستفادة من الخبراء في تلك المجال فضلا عن زيادة عدد المحطات الوسيطة بالمحافظة وزيادة عدد المعدات ورفع كفاءة الموجود بمجالس المدن والأحياء بالإضافة إلى إنشاء مدفن جديد للمحافظة يستوعب أكبر قدر من المخلفات.

كما تم مناقشة المشكلات التي تخص منطقة الزرائب بالخصوص ومنطقة العكرشة بالخانكة حيث تم الاتفاق على عمل جولات ميدانية بتلك المناطق ودراسة مشكلاتها على أرض الواقع من خلال الالتقاء بالمواطنين أصحاب المشروعات.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تسعي لاعتماد تمويل لرصف وتطوير الشوارع الرئيسة بمدن المحافظة خصوصا بمدينة شبرا الخيمة بشارع احمد عرابي وشارع 15 مايو وشارع 135، مؤكدًا أن المواطن شريكًا أساسيًا بتلك المنظومة، وسيتم تحرير محاضر للمواطنين الذين يقومون بإلقاء القمامة بالشوارع، مناشدًا المواطنين بضرورة التنسيق والتعاون مع المتعهدين لحل المشكلة.