شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرارًا لـ«غادة والي» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والى، باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 69 لـ2019، الخاص بإيقاف منح التراخيص لدور الإيواء «دور الأيتام»، لمدة سنة، ما عدا محافظة الإسكندرية. وللاطلاع على التفاصيل:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوقائع المصرية تنشر قرارًا لـ«غادة والي» (التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.