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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتحدث عن سد النهضة وعلاقته بالسيسي بـ«يحدث في مصر» الأربعاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في حوار شامل وجامع، يستضيف برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويتحدث البابا تواضروس عن الخلاف فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يسمح بالطلاق للأقباط وأسباب عدم إصدار القانون حتى الآن، ويكشف عن علاقته الشخصية بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ورأيه فى التعديل الوزارى الأخير، ومنظومتى التعليم والصحة في مصر.
كما تحدث البابا عن كواليس إدارة أزمة ملف دير أبومقار، وملف الرهبنة بالأديرة، بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبومقار على يد راهبين بالدير.
كما تحدث عن علاقته بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وتفاصيل ما دار بينهما فى آخر اجتماع بالمقر البابوى، كما تطرق اللقاء للعلاقة مع المملكة العربية السعودية، ولقاء البابا التاريخى بالقاهرة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للمقر البابوى، ورأيه فى التطوير الذى تشهده المملكة.
كما تناول الحوار أزمة ملف سد النهضة، والدور الذى تقوم به الكنيسة المصرية مع الكنيسة الإثيوبية فى هذا الملف، ورؤيته لما يحدث مع دول الجوار، وتحدث البابا أيضاً عن حياته الشخصية وذكريات الدراسة والأصدقاء والعائلة.
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