شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس يحتفل بمولد المسيح بـ«طلع البدر علينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مرددين «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع»، نظمت إدارة وسط التعليمية مساء الأحد، احتفالية فنية خاصة على مسرح كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية احتفالاً بمولد السيد المسيح عليه السلام بحضور رجال دين مسلمين ومسيحيين.

وقال محسن جورج، مستشار التعليم في الإسكندرية وعضو المجلس القبطي الملي السكندري، «إن الاحتفالية أقيمت تحت عنوان «إيد واحدة.. وطن واحد» بمناسبة أعياد الميلاد حيث حرص المشاركون على تنفيذ أنواع من المحاكاة من خلال مجموعة من الترانيم والإنشاد الديني، والتي تفاعل معها جميع الحضور، وعزفت فرقة مولانا العصر للإنشاد الديني الترانيم إضافة إلى أنشودة طلع البدر علينا».

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وأشار جورج، إلى أن الفعالية خرجت بشكل وطني غاية في تجسيد الوطنية المصرية وقبول الآخر حيث حرص على المشاركة والحضور كل من القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى، والقس بولس عوض، من بيت العائلة المصرية، والقمص أنطونيس غطاس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية والنائب الدولي للمدارس الكاثوليكية، واللواء حازم بدر الدين، نائب قائد المنطقة الشمالية، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من نواب الإسكندرية والقيادات التعليمية والمنطقة الشمالية العسكرية.

وتوالت الكلمات من الحضور بالتهنئة حيث قال الشيخ أبوالمعارف أحمد، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بالإسكندرية ومسئول فرقة مولانا العصر للإنشاد الديني،«إن الدين الإسلامي دين التسامح والمحبة، وأن الدين لا يعرف العنف والكراهية وأن الفرقة قدمت ثلاث عروض مسرحية أولهم بمكتبة الإسكندرية والعرض الثاني كان احتفالاً بالمولد النبوي لإدارة وسط التعليمية، واليوم المحاكاة الثالثة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المرقسية، من أجل التأكيد على المحبة والتسامح، وأننا واحد».

بدوره قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، «إننا شعب واحد لوطن واحد، بل هو وطن واحد لكل الشعوب، فوطننا مصر يحتضن ما يقرب من ٥ شعوب عربية حالياً، وهذا ما إعتدنا عليه عبر التاريخ».