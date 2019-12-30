شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة تمويل بطاقات التموين بـ1250 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة «اشتري المصري» لدعم البطاقات التموينية بـ1250 جنيهًا لكل فرد تُصرف على مدى 6 أشهر؛ لتحريك السوق ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع المنتج المصري.
وقال في مداخلة هاتفية مع إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، أن عدد من السلاسل الكبيرة للمحلات التجارية ستشارك في المبادرة، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل إلى 10%.
وأوضح أن وزارة المالية ستقدم دعم 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية.
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