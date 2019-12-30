شكرا لقرائتكم خبر عن الإبراشي يودع جمهور «ON E» ويعلن انتقاله للتليفزيون المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ودع الإعلامي وائل الإبراشي، جمهوره في آخر حلقاته ببرنامج «كل يوم»، الذي يُعرض على شاشة «ON E»، ليعلن انطلاق برنامجه الجديد.
وفي التفاصيل، قال الإبراشي إنه سيطل على جمهوره الفترة المقبلة من مبنى التليفزيون المصري «ماسبيرو»، موضحًا أن مبنى ماسبيرو يحتل جزءا كبيرا من وجدانه ووجدان الشعب المصري.
وأوضح الإبراشي أن برنامجه المقبل سيحمل اسم «التاسعة» وسينطلق بعد أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير، وسيبدأ بالنشرة، من ثم برنامج توك شو على مستوى مطالب الناس.
وتابع: «أنا حزين الآن على فراق زملائي في ON E وإن شاء الله سنعمل على الدفاع عن الدولة الوطنية والوطن دائمًا، وبإذن الله الإطلالة ستكون أفضل، الجميع لديه ملاحظات على أداء الإعلام الفترة الماضية، وعلينا جميعًا أن نستفيد من الأخطاء التي حدثت الفترة الماضية».
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