شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة ، كما أكد أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر فى وقت سابق توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظة بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوى الشريف للعام الحالى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء العام الحالى، حيث أعلن عفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 1836 عاملا غير منتظم.وأكد وزارة القوى العاملة أن المنح جاءت بإجمالى 913 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل ، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذى يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .