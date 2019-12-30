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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة نتيجة التبريد الموجود فى طبقات الجو العليا، مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مؤكدا هدوء الرياح اعتبارً من غدٍ الثلاثاء، وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى اليوم الإثنين، إن نشاط الرياح يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم، مشيرا إلى تأثر القاهرة والسواحل الشمالية بالرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تعمل على إلى انخفاض الرؤيا على الطرق الصحراوية المؤدية إلى المدن الجديدة.
وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية فى ظل نشاط الرياح، أضاف: هناك اضطراب فى حركة الملاحة خاصة على مسطح البحر المتوسط، متوقعًا استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والغربية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 18
شبين الكوم 10 17
طنطا 10 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 08 16
بلطيم 09 16
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