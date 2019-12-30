شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه إلى جنوب سيناء لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر
وأشار مجاهد إلي أن الوزيرة من المقرر أن تتفقد عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، وتعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.
وقال إن الوزارة تتبع استراتيجية جديدة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز والمستشفيات، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها.
يُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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