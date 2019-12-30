شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة مكافحة العدوى فى يناير بــ9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة مكافحة انتشار العدوي داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية مطلع يناير المقبل، وتشمل محافظات "الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن قيام الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" بالمرور على 16326 صالون تجميل وناد صحي لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى التسع التى تشملها مبادرة "الحد من انتشار العدوى" وهي مبادرة مكملة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل و النوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تقوم بعمل ورش عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، وذلك بعد الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس سي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

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ويشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت كتاباً دورياً للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها ، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكداً أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وقامت المبادرة قامت بحصر صالونات التجميل والنوادى الصحية بمحافظات المرحلة الأولى وشملت "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان"، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية، والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ تلك المبادرة، موضحًا أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدورى بها، والمرور الدوري عليها، موضحاً أنه يتم تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية والجهات المشاركة في الحملة.