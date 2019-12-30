شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكشف عن مشروعات تنموية بالإنتاج الحيوانى والداجنى بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بحث مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إجراءات تقنين الأراضي الزراعية لأبناء المحافظة، فضلا عن التوسع فى إقامة مشروعات تنموية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومنتجات البان، ومزارع الإنتاج النباتي المتكامل من الخضر والفاكهة، وخاصة بمدينة طور سيناء والمقرر لها ان تكون السلة الغذائية لجميع أهالي محافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال استقبال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، لبحث سبل التعاون لتحقيق تنمية زراعية شاملة بالمحافظة ، حيث ناقش الجانبان سبل تنمية الثروة الحيوانية في المحافظة، من خلال تشجيع وزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال بالمحافظة، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم الفني والبيطري لصغار المربيين.

كما استعرض الجانبان موقف المشروعات الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني الجاري تنفيذها بالمحافظة، فضلا عن مناقشة سبل تنشيط المشروعات الانتاجية المتوقفة بالمحافظة، وايجاد الحلول المناسبة لاعادتها من جديد للانتاج.

Advertisements

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعا مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لبحث مشاكل تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة وفقا للضوابط التي أعلنتها الدولة.

وكان الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تقرر فتح باب تلقي رسوم المعاينة للأراضي التي تم تقنينها حتى نهاية ديسمبر الجاري، يأتي بناء على ما انتهت إليه لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها الدوري رقم 120 يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الماضي.

وأوضح أنه قد تقرر فتح باب تلقي الرسوم حتى 31 ديسمبر الجاري، وذلك للأفراد والشركات الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017، ولم يسددوا رسوم المعاينة، منوها بأن الهيئة تناشد المواطنين سرعة سداد الرسوم خلال المدة المحددة حتى يتم استكمال إجراءات التقنين.