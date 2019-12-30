شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم دورة تدريبية فى مجال "العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى برنامجا تدريبيا فى مجال "العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات" لمدة 5 أيام لـ 21 متدربا من قطاعات الوزارة المختلفة بمقر القطاع الرئيسى، كما نظم خلال 2019 ، عددا من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ660 متدرباً، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى.

وأوضح الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، أن البرامج تنوعت ما بين "فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم"، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج إعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية، لافتا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.

وعلى الصعيد الإقليمي وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات فقد تم تنفيذ 34 برامج تدريبية ، بالتعاون مع وزارة البيئة تنوعت هذه البرامج مابين برامج إدارية وبرامج تنمية مهارات ليصل إجمالي ما تم تدريبه (660) متدرب من وزارة البيئة.

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وأضاف عنتر أنه فى إطار البروتوكول الموقع بين كل من قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ووكالة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، فقد تم تنفيذ (4) برنامج تدريبية فى مجال المياه ( إمدادات المياه في المناطق الريفية) وتستهدف 39 متدرب من (إداريين - جيولوجيين - مهندسين مدنى ) من وزارة المياة والبيئة لدولة اليمن الشقيق.

و تم من خلال البرنامج تنظيم عدد من الزيارات العلمية وذلك بالتنسيق كل من هيئة السد العالي وقطاع الخزانات بمصلحة الري الى ومنها زيارة الى (السد العالي - متحف النيل بأسوان - فرع قطاع التدريب بأسنا - قناطر إسنا)، بالإضافة الى تنفيذ 2 برنامج تدريبي في مجال (المياه الجوفية والشحن الاصطناعي) لعدد 38 متدرب من دول عربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المغرب وتونس والسودان والاردن واليمن والعراق والجزائر) .

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ 4 برامج تدريبية لدول أفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية – الوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية , في مجال " كفاءة إستخدام المياه لمشاريع الري " ل 87 متدرب من دول أفريقية ودول حوض النيل، و 3 ورش عمل إقليمية بالتعاون مع كل من قطاع التخطيط والاتحاد الاوربي في مجال برنامج بناء القدرات , دار الهندسة في مجال إعادة تأهيل قنوات نجع حمادي شرق / غرب , GIZ في مجال كفاءة ترشيد الإستهلاكات في المصانع حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الندوات 138 مشارك من العاملين بالوزارة .

وفي طفرة تاريخية غيرمسبوقة تم إعتماد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري جهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وادراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي واللغة وهي خطوة داعمة للقطاع لاتساع نطاق تعامله مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية.