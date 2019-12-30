شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تبدأ جولتها بتفقد أعمال تطوير وحدة "رأس المسلة" بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية يمنطقة رأس المسلة، وهى واحدة من ضمن 22 وحدة صحية جاري تطويرها ورفع كفاءتها للدخول بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الإنتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، كما شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.
يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اعلنت عن إطلاق مبادرة "سجل في مكانك" بمحافظة جنوب سيناء؛ إحدى محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في إطار حملات التوعية الميدانية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل عملية تسجيل بيانات المواطنين.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أن مبادرة "سجل في مكانك" في محافظة جنوب سيناء تتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية في العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية، مضيفاً أن المبادرة ستتوافق أيضاً مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، والتي ستطبق بها المنظومة تباعاً.
وتابع السبكي أنه تم تسجيل 1,877,328 مواطناً في محافظات المرحلة الأولى وهي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، مشيراً إلى بدء التسجيل بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضي، وببقية المحافظات في الأول من أكتوبرالماضي
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وقال السبكي إنه جاري الإعداد لتطوير 22 وحدة ومركز صحة أسرة و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء استعداداً لإطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في مارس 2020، بما يضمن تنفيذ خطوات مشروع التأمين الصحي الشامل حسب الجدول الزمني الموضوع له، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
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