التخصيص فوري.. طرح أراضٍ خدمية بالقاهرة الجديدة وأكتوبر والعاصمة الإدارية (خرائط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من قطع الأراضي الخدمية والتجارية والعمرانية، في مدن القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر، بمساحات مختلفة تتراوح بين 577 مترًا وحتى 243 فدانًا، بنظام التخصيص الفوري.

وينشر (الخليج 365) مواصفات القطع المطروحة للحجز والأسعار الخاصة بكل قطعة، والتي جاءت على النحو التالي:

العاصمة الإدارية:

شملت طروحات هيئة المجتمعات العمرانية 3 قطع أراضي بنشاط خدمي، في الحي السكني الثالث، وجاء نشاط القطعة الأولى حضانة بمساحة 1366 مترًا، على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة والرتفاع المسموح به دور أرضي ودور أول إدارة للحضانة فقط.

القطعة الثانية بنشاط تجاري مساحتها 2308 أمتار بسعر 9340 جنيهًا للمتر، ولا تزيد النسبة البنائية عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة، أما القطعة الثالثة على مساحة 3023 مترًا بنشاط تجاري إداري، بسعر 11580 جنيهًا، ولا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة، والارتفاع المسموح به بدروم وأرضي و3 أدوار متكرر.

6 أكتوبر:

Advertisements

وفي مدينة 6 أكتوبر تم طرح 6 قطع بنشاط خدمي وسكني، وتقع القطعة الأولى بالمنطقة السياحية على طريق امتداد محور 26 مباشرة - بنشاط عمراني متكامل - بمساحة 65 فدانًا، ووصل سعر المتر فيها إلى 9425 جنيهًا للمتر، والنسبة البنائية بحد أقصى 30%، على أن تكون 50% من الأرض تخصص لأنشطة استثمارية متعددة الاستخدامات تجاري – إداري - ترفيهي - سياحي - طبي.

القطعة الثانية في الحي التاسع بمساحة 6468 مترًا بنشاط سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي، وسجل سعر المتر 13145 جنيهًا للمتر، على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 30%، أما القطعة الثالثة قطعة بالمحور المركزي بمساحة 7129 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، وسجل سعر المتر فيها 24160 جنيهًا، على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 50% من إجمالي مساحة الأرض.

القطعة الرابعة بالمحور المركزي بمساحة 12460 مترًا مربعًا بنشاط تجاري إداري، حيث سجل سعر المتر 15655 جنيهًا، والقطعة الخامسة منطقة امتداد الصناعية بمساحة 7265 مترًا مربعًا بنشاط خدمات صناعية، والقطعة السادسة بمنطقة امتداد الصناعية الثالثة بمساحة 577 مترًا مربعًا بنشاط خدمات صناعية بسعر 3400 جنيه للمتر.

القاهرة الجديدة:

وفي مدينة القاهرة الجديدة تم طرح عدد من قطع الأراضي بنشاط عمراني، وجاءت القطعة الأولى بمنطقة ألف فدان جنوب مدينتي - بنشاط مركز سياحي عمراني بمساحة 243 فدانًا بسعر 5070 جنيهًا للمتر، ويتم تقسيم الأرض بنسبة 20% من إجمالي المساحة بنشاط ترفيهي إداري وسياحي وتجاري، و80 % من إجمالي مساحة الأرض بنشاط عمراني متكامل.

والقطعة الثانية، بمشروع بيت الوطن بنشاط عمراني متكامل على مساحة 75 فدانًا، بسعر 4925 جنيهًا للمتر، ولا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي المساحة، والقطعة الثالثة في مثلث الأمل بنشاط عمراني متكامل بمساحة 188 فدانًا، ووصل سعر المتر فيها إلى 4815 جنيهًا للمتر.​