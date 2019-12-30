مصر | جولات أمنية بالشوارع والميادين قبل احتفالات رأس السنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولات أمنية بالشوارع والميادين قبل احتفالات رأس السنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت وزارة الداخلية، صباح اليوم الاثنين، الجولات الأمنية فى الشوارع والميادين والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية وبمحيط مؤسسات الدولة ودور العبادة؛ للتأكد من الانتشار الشرطي الجيد في الشوارع قبل احتفالات رأس السنة.

وتأكدت القيادات الأمنية من تنفيذ بنود خطط التأمين على أرض الواقع ومراجعتها والتشديد على اليقظة والتعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون.

كما شهدت كافة مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، حيث شملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

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كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وتدفع أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط الكنائس، ويتم الالتزام بحرم آمن بمحيط كل كنيسة، مع وضع بوابات إلكترونية مقدمة لإجراء عمليات التفتيش قبل الدخول لدور العبادة.