أخبار مصر | 35 لـ 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 35 لـ 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الإثنين، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وشملت التأخيرات: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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