شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق خدمة الـ«GPS» بصوت بدرية طلبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة بدرية طلبة، أنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـGPS سيتضمن أبرز «الإفيهات» الخاصة بها والتي قدمتها خلال أعمالها الفنية.

وقالت طلبة، في مداخلة ببرنامج «مساء DMC» مع إيمان الحصري، إن أحد معجبيها قام بتحضير الفكرة وذهب للقاء فرع Google في مصر وسيتم إنشاءه قريبا.

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وقالت: «الناس هتختار تشغل مين؟، إفيهات بدرية ولا الراجل اللي صوته أجش»، موضحة أنها ستقوم بتسجيل «الإفيهات» مع بداية الأسبوع المقبل لتدشين التطبيق.

وأكدت طلبة أنها قامت بمعرفه أبرز الإفيهات التي طلبها متابعوها حتى يتم تزويدها في التطبيق الجديد: «أخدنا الجمل اللي الناس حباها ونزلت على الفيس بوك وهي دي اللي هنسجلها».