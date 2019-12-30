شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كيلو جرام «آيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس.

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ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الأمتعة المتخلفة من رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا اشتبه مأمور الجمرك في حقيبة خاصة براكبة غينية بعد أن لاحظ وجود انتفاخ بأحد جوانب الحقيبة.

وقد تم تكليف لجنة جمركية بنزع البطانة الداخلية وفك المسامير وكسر الدعامة البلاستيك فتبين وجود كيلو جرام من مادة بلورية اللون لمخدر الآيس مخبأة داخل كيس بلاستيك.

ومن جانبه، قرر جمال عبدالفتاح مدير جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 157 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.