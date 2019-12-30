شكرا لقرائتكم خبر عن حملة جديدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي لسيدات رفح مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة رفح بشمال سيناء، عن تنفيذ حملة جديدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي، بالمجان للسيدات المنقولة من رفح، والمقيمات في تجمعات مدينة العريش.

وأكد العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح، أنه سيتم استخراج بطاقات الرقم القومى لسيدات وفتيات رفح، بالمجان.

Advertisements

وأضاف رئيس مركز ومدينة رفح، أنه سيتم تلقي طلبات استخراج بطاقات الرقم القومى في قسم خدمة المواطنين بمجلس المدينة المؤقت، بمبنى ديوان عام المحافظة القديم بالعريش، اعتبارا من اليوم الإثنين.

وأشار رئيس المدينة، أن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقات الرقم القومي هي صورة شهادة الميلاد المميكنة وصورة بطاقة الضامن (الأب أو الأم في حالة وفاة الأب)، صورة البطاقة والمستند المطلوب إضافته في حالة تغيير أي بيانات، صورة البطاقة في حالة التجديد، ملف على أن يسجل به رقم الهاتف للتواصل.

وأوضح أنه سيتم استخراج بطاقات الرقم القومى بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء وديوان عام محافظة شمال سيناء واللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.