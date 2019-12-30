شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الزناتي رئيسا لتحرير مجلة علاء الدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قرارا بتولي الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، منصب رئيس تحرير مجلة علاء الدين الصادرة عن مؤسسة الأهرام. يأتي القرار في الوقت الحالي وقبيل إعلان التغييرات الصحفية، بعدما بلغت الكاتبة ليلى الراعي رئيس التحرير السابق، السن القانونية وتم التجديد لها مرتين من قبل.

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