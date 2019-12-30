شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 30 ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تقيم نقابة الصحفيين احتفالية كبرى لتكريم الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق.

القاهرة.. يعقد هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤتمرا صحفيا بمقر هيئة الكتاب بكورنيش النيل، للإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (51) المقرر انعقاده خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير 2020 .

القاهرة.. تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الإعدادي والثانوي بالأزهر الشريف، وتستمر حتى 6 يناير المقبل.