شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأوقاف تطلق معرضا مخفضا لكتب الأئمة والخطباء بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معرض اليوم الواحد بمحافظة الإسماعيلية، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الإثنين بالمركز الثقافي بجوار مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

ويشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

وتحتوي على الكتب التالية: 1- فقه بناء الدول (رؤية عصرية). 2- بناء الوعي. 3-الإسلام يتحدث عن نفسه. 4- حديث الصيام. 5- الحج والعمرة مناسك وأسرار. Advertisements 6- غذاء العق . 7-في رحاب فن المقال. 8-نعمة الماء. 9-ضلالات الإرهابيين وتفنيدها. إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة، ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية :

منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30%.

يتم صرف (1) مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية.

يتم صرف (1) CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية .

يتم صرف (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية .

خصم 50% على اسطوانة CD – DVD، حيث إن المعرض سيقام بمحافظة البحيرة يوم الأربعاء مطلع يناير المقبل بمسجد الجامعة الإسلامية بمدينة دمنهور.

ووافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إهداء مجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف باللغات (العربية والإنجليزية والفرنسية) للمتدربين الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، وحرصًا من وزارة الأوقاف على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف التنويري والتثقيفي محليًّا وعالميًّا، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمؤسسات الوطنية وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وخلال في اجتماعها الشهري بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عُقدت اليوم الخميس لجنة السنة والسيرة النبوية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ، وبحضور كل من د. مصطفى أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة ، و د. جاد الرب أمين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة سابقا ، ود. عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.